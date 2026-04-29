PDM da Guarda à espera da carta da REN

No período de antes da ordem do dia, o socialista António Monteirinho perguntou para quando está prevista a entrada em vigor do novo Plano Diretor Municipal (PDM) da Guarda.

Aprovado há pouco mais de um ano, o documento tarda em sair do papel por causa «da falta de publicação em “Diário da República” da carta da Reserva Ecológica Nacional (REN)», respondeu o presidente da Câmara. Já João Prata alertou que a época balnear está a chegar e os estragos nas praias fluviais do concelho, sobretudo em Valhelhas, continuam por reparar. Na resposta, Sérgio Costa lamentou que o Governo ainda não tenha respondido aos pedidos de apoio da autarquia, nem incluído a Guarda nos apoios do Fundo de Emergência Municipal. Na segunda-feira, o executivo aprovou cerca de 100 mil euros para o fornecimento de refeições dos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. A verba será paga a «cerca de oito IPSS e Juntas de Freguesia, mediante protocolos de colaboração», disse o edil guardense.

A Câmara da Guarda deliberou ainda, por unanimidade, atribuir um total de 40 mil euros aos bairros que vão participar na edição deste ano dos Santos Populares.