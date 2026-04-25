Francisco Pinto Balsemão homenageado na sessão comemorativa do 25 de Abril na Guarda

A sessão Comemorativa dos 52 anos do 25 de Abril ficou marcada por uma homenagem (com a presença da família) a Francisco Pinto Balsemão, cidadão honorário da Guarda, falecido em Outubro de 2025. Ainda esta tarde, decorrerão mais duas homenagens ao empresário, jornalista e antigo primeiro-ministro, cujo nome será atribuído ao acesso principal da Plataforma Logística, que passará a designar-se de Avenida Francisco Pinto Balsemão. A seguir, será descerrada outra placa de homenagem, no Solar de Santa Luzia, na Rua 31 de Janeiro. (com fotogaleria)