Move Beiras e “A Mensagem” cantam Abril entre a Guarda e Vilar Formoso

No sábado, por ocasião do 25 de Abril, a Associação Move Beiras e o grupo de cantares “A Mensagem”, do NDS Guarda, vão levar a música às estações ferroviárias da Guarda e Vilar Formoso, bem como a bordo do comboio regional da Linha da Beira Alta.

Intitulada “Cantar à Liberdade: Rumo à Fronteira da Paz”, a iniciativa pretende «aproximar a cultura das populações e transformando o transporte ferroviário num espaço de celebração, memória e partilha». O programa inclui atuações ao vivo naquelas duas estações ferroviárias, no comboio regional entre a Guarda e Vilar Formoso, numa viagem simbólica de ida com partida às 11h49 e regresso às 15h55. Ao longo do percurso, os passageiros serão convidados a cantar. Esta ação resulta de uma parceria com a Câmara da Guarda, CP – Comboios de Portugal, Infraestruturas de Portugal e as Juntas de Freguesia de Benespera (Guarda) e de Vilar Formoso (Almeida). «Mais do que um concerto, “Cantar à Liberdade” propõe uma experiência cultural itinerante, evocando valores de Abril e reforçando a importância da coesão territorial através da cultura, da mobilidade e da sustentabilidade», refere a Move Beiras em comunicado enviado a O INTERIOR.