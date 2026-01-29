Projeto CIRCWOOL quer transformar desperdício de lã em produtos para a agricultura

«Este projeto quer transformar esse desperdício em produtos destinados à agricultura, nomeadamente à fertilização dos solos de olivais e pastagens. Isto veio no seguimento daquilo que ouvimos dos criadores de gado do nosso concelho, que não sabem o que fazer à lã das ovelhas». adiantou Carlos Condesso, presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, a O INTERIOR. O autarca disse tratar-se de «um grande problema», que se agravou com o fecho, em outubro de 2025, do último lavadouro de lãs do país, que funcionava na Guarda. «Outrora, a lã de ovelha era um rendimento, era mesmo apelidada de ‘ouro branco’, mas hoje tem baixo valor comercial e até gera custos por causa da acumulação do desperdício e, eventualmente, das coimas a que possam ser sujeitos pelas entidades ambientais, porque a lã de ovelha não pode ser enterrada», acrescentou.

O projeto CIRCWOOL surgiu para «inverter este ciclo», numa parceria que envolveu o município de Figueira de Castelo Rodrigo, através da Plataforma de Ciência Aberta, e das Associações de Criadores de Ruminantes da Guarda (ACRIGUARDA) e de Almeida (ACRIALMEIDA), no distrito da Guarda.

A coordenação é do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, através do Centro de Investigação LEAF – Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food. «A iniciativa representa um marco, também aqui na estratégia da inovação, do desenvolvimento do território, e esta inovação só faz sentido quando pretende resolver o problema das nossas comunidades», concluiu Carlos Condesso. Citado numa nota enviada a O INTERIOR, Diego Arán, coordenador do projeto e investigador do Instituto Superior de Agronomia, considera que este projeto vai «combinar estrategicamente a exploração de novos produtos agrícolas e a sua avaliação em condições de campo com a avaliação de estratégias de cooperação, valorização e marketing».

«Os produtos agrícolas gerados pelo projeto serão testados na melhoria dos solos de olival e pastagens da região, que enfrentam desafios ao nível da fertilidade e disponibilidade hídrica», indicou o responsável. A primeira reunião de trabalho entre os parceiros do CIRCWOOL está agendada para esta sexta-feira, em Figueira de Castelo Rodrigo. «Queremos arranjar uma solução para a nossa região e para o país, que agrade aos criadores de gado e que, no fundo, os venha aliviar das despesas que têm com a tosquia», realçou Carlos Condesso.