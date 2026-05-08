Bombeiros: Manteigas vai ter campo de treino de salvamento em montanha

O primeiro campo de treino de salvamento em montanha vai surgir em Manteigas para dar formação e especialização operacional aos bombeiros portugueses, revelou hoje a Associação Humanitária dos Bombeiros de Manteigas.

O projeto resulta de um protocolo entre a Escola Nacional de Bombeiros e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Manteigas, que vai ser assinado no próximo dia 15.

«A escolha de Manteigas para acolher este investimento pioneiro constitui um reconhecimento das características únicas do concelho e do trabalho estratégico desta Associação Humanitária para proporcionar a Manteigas uma nova centralidade nacional na área da formação especializada», referiu a O INTERIOR, Cláudio Serra, presidente da direção dos bombeiros de Manteigas e também da Federação de Bombeiros do distrito da Guarda.