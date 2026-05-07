Festival do Vinho do Superior regressa de 22 e 24 de maio em Vila Nova de Foz Côa

O Festival do Vinho do Douro Superior regressa a Vila Nova de Foz Côa de 22 e 24 de maio com cerca de 90 expositores e um programa diversificado que incluiu o 1º Concurso de Azeite.

«Este festival é hoje um dos grandes momentos de afirmação do Douro Superior, não apenas pela excelência dos seus vinhos, mas também pela crescente relevância do enoturismo como motor de desenvolvimento económico e territorial», realça o presidente da Câmara, Pedro Duarte, citado em comunicado enviado a O INTERIOR. Ao longo de três dias vai ser possível descobrir produtores e degustar vinhos de excelência, ao mesmo tempo que os visitantes poderão experimentar «a autenticidade de uma região onde a tradição vitivinícola se cruza com a cultura e a paisagem». Além de várias atividades ligadas à viticultura, haverá momentos musicais e culturais, cujo cabeça de cartaz será Pedro Abrunhosa, que sobe ao palco da Expocôa, na noite de 23 de maio. Maninho, Daniel Milheiro e Edgar Marques são outras propostas para esse fim de semana.