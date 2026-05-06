CLDS 5G nas freguesias para apoiar preenchimento do IRS na Mêda

O projeto CLDS 5G Mêda em Movimento iniciou, esta semana, uma itinerância pelas freguesias do concelho para apoiar os residentes no preenchimento da declaração de IRS.

«Esta atividade, integrada no gabinete social em movimento, tem como objetivo ajudar a população no processo de entrega do IRS», adianta o município medense. A iniciativa começou na segunda-feira na sede do concelho e na localidade de Outeiro de Gatos, e termina no Poço do Canto e Prova a 14 de maio. Posteriormente, o atendimento para beneficiar deste apoio passará a realizar-se exclusivamente na sede do CLDS 5G-Mêda em Movimento, no Edifício Conde Ferreira, mediante agendamento.