Francisco Moreira foi 105º na exigente Traka 360ª

A localidade espanhola de Girona acolheu, no fim-de-semana, a mais importante prova de gravel da Europa, a Traka 360º.

Os melhores atletas do mundo da modalidade enfrentaram quilómetros a fio e um pelotão com mais de 5.000 ciclistas. Entre eles, Francisco Moreira, do Grupo BTT de Manteigas, participou pelo segundo ano consecutivo e conseguiu melhorar a classificação do ano passado, tendo terminado no 105º lugar da geral. Já conhecedor do terreno, o manteiguense geriu melhor o esforço físico e o desgaste do material nos mais de 320 quilómetros da prova. «Não cometi os erros do ano passado e terminar perto dos cem melhores do mundo deixa-me satisfeito. Correr ao lado e como adversário de equipas e de profissionais do pelotão do Word Tour é importante, até porque consegui colocar, uma vez mais, Manteigas no mapa mundial do gravel», declarou Francisco Moreira no final, citado num comunicado enviado a O INTERIOR.

O ciclista vai agora preparar a próxima etapa do calendário de gravel, que terá lugar no Quénia. Entretanto, está também a ultimar a organização de uma prova de gravel em Manteigas.