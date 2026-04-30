Seia FC e AD Manteigas castigados com 170 euros de multa e jogadores suspensos

Depois dos desacatos ocorridos no final do jogo entre a AD Manteigas e o Seia FC, no último domingo, no estádio de Aguiar da Beira, na final taça da 2ªLiga futebol da AF Guarda, o Conselho de Disciplina já divulgou os castigos a aplicar a clubes e jogadores.

Assim sendo, na equipa da Associação Desportiva de Manteigas, o atleta André Serra foi castigado com 7 meses de suspensão, segue-se João Mesquita com 6 meses de suspensão e Rodrigo Almeida fica 9 meses fora dos relvados. Já à AD Manteigas foi aplicada uma multa de 170 euros.

No clube de Seia Dominique Mendonça foi castigado com 7 meses de suspensão, José Oliveira fica um ano sem jogar e Leandro Oliveira castigado com 6 meses de suspensão. O Seia Futebol Clube, tal como o anterior, terá de pagar 170 euros de multa.