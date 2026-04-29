Sameiro leva final distrital de futsal para a “negra”

O título distrital de futsal vai ser disputado no terceiro e último jogo da fase final do campeonato após o Sameiro ter vencido, no sábado, em Casal de Cinza por 4-2.

Na semana anterior, a equipa do concelho da Guarda tinha ido ganhar a Manteigas, mas foi necessário recorrer às grandes penalidades para desempatar o 3-3 registado no final do tempo regulamentar. No último sábado, o Desportivo de Sameiro entrou decidido a ganhar e marcou cedo, aos 3’, por Filipe Alvané, que fez um “hat-trick”. Carrilho foi outro marcador da formação do concelho de Manteigas. Pelos locais “bisou” Rafael Canilho. A “negra” está marcada para este sábado (21 horas), no pavilhão desportivo de Manteigas.