Dois atletas da CERCIG no Mundial de Kempo adaptado

Sérgio Martins e Emanuel Santinho, atletas da CERCIG – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda estão a participar no Campeonato do Mundo de Kempo Adaptado, que decorre esta semana em Antália (Turquia).

Acompanhados pelos técnicos Susana Sá e Marco Loureiro, os atletas integram a comitiva portuguesa presente no Mundial e vão competir este sábado. A escola de kempo adaptado da CERCIG integra a AEMA – Associação Ell-Cid Martial Arts Academy, bem como a Federação Portuguesa Lohan Tao Kempo. «A participação destes atletas constitui um motivo de orgulho para toda a comunidade, destacando o papel essencial das instituições do interior na promoção do desporto e na valorização dos seus atletas a nível internacional», refere a CERCIG em comunicado enviado a O INTERIOR.