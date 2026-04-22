Mais um título e um recorde para Samuel Rodrigues no Campeonato Nacional de Milha em Estrada

O jovem Samuel Rodrigues, do Centro de Atletismo de Seia (CAS), tem mais um título e um recorde nacional no currículo ao vencer a corrida sub18 do Campeonato Nacional de Milha em Estrada, realizados em Eiras (Coimbra) no sábado.

O atleta senense sagrou-se campeão nacional com o tempo de 4m24s, o novo recorde nacional da distância. É o quarto título e o terceiro recorde nacional de Samuel Rodrigues, que é cada vez mais uma das grandes promessas do atletismo português. O também sub18 Tiago Jesus, da ACR Senhora do Desterro (São Romão), foi 10º em 4m41s. Tânia Cruz, da mesma equipa, foi 26ª da geral feminina e terceira do escalão M35, enquanto a colega Carla Almeida foi 28ª da geral e quarta classificada no escalão. Em masculinos, o sub23 Francisco Júlio e Ander Aizpurua, ambos do CAS, foram 21º e 22º, respetivamente, da geral masculina. Coletivamente, a equipa de Seia, composta por Francisco Júlio, Ander Aizpurua, Paulo Mendes e David Pedrosa; alcançou o 3º lugar em absolutos masculinos.