Trail dos Descobrimentos em Belmonte a 24 de maio

A Câmara de Belmonte vai organizar a Vª edição do Trail dos Descobrimentos no dia 24 de maio.

A atividade conta este ano com percursos totalmente renovados pelos trilhos e caminhos do concelho. Com partida no Carvalhal Formoso e chegada no castelo de Belmonte, os participantes poderão optar pelo trail longo (25 quilómetros), trail jovem/mini (15 quilómetros) ou caminhada (10 quilómetros). A prova integra o Circuito de Trail Running da Beira Baixa (CTRBB).

As inscrições decorrem até 14 de maio, ou até ser atingido o limite definido pela organização (https://acorrer.pt/eventos/4211/info). «Esta edição convida atletas, caminhantes e amantes da natureza a desafiarem os seus limites e a descobrirem a beleza singular do concelho de Belomonte», adianta o município numa nota enviada a O INTERIOR.