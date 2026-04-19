Rodrigo Besteiro lidera concelhia da JSD da Guarda

Rodrigo Besteiro assume a liderança da concelhia da JSD depois de vencer as eleições este sábado. A lista J venceu à Lista A, encabeçada por Marco Martins, por 28 contra 9 votos.

Assim sendo, a nova equipa da concelhia da JSD da Guarda é composta pelo presidente da Comissão Política, Rodrigo Besteiro, pelos vice-presidentes Miguel Cação, Carolina Monteiro e Diogo Pissarra Martinho, como secretária-geral está Joana Pereira, Tiago Pires é o primeiro vogal e Helena Miguel é vogal, assim como João Nuno Cordeiro, Inês Santos, Duarte Graça, Mariana Monteiro, João Nunes e Marisa Martinho. A Mesa do Plenário é presidida por Diogo Isidro, Luís Bidarra é vice-presidente e Ana Filipa Teixeira é secretária.