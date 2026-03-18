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Carlos Ascensão elogia postura do vereador socialista

18 Março, 2026
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1 min (tempo de leitura)
Escrito por ointerior

Um dos factos que terá contribuído para a decisão da concelhia do PS de Celorico para a retirada da confiança política a Emanuel Barata e Rosa Veloso, foi o sentido de voto dos dois eleitos a uma proposta do presidente da autarquia para que que a vereadora Ana Cristina Pires assumisse o lugar a tempo inteiro, responsável pelos pelouros do Património, Turismo, Cultura e Ciência e também Promoção do Desenvolvimento na Zona Industrial.

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