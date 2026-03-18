Carlos Ascensão elogia postura do vereador socialista

Um dos factos que terá contribuído para a decisão da concelhia do PS de Celorico para a retirada da confiança política a Emanuel Barata e Rosa Veloso, foi o sentido de voto dos dois eleitos a uma proposta do presidente da autarquia para que que a vereadora Ana Cristina Pires assumisse o lugar a tempo inteiro, responsável pelos pelouros do Património, Turismo, Cultura e Ciência e também Promoção do Desenvolvimento na Zona Industrial.