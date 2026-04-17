«Quando o poder central não chega, chegam as autarquias». 50 anos do Poder Local esteve em debate na Guarda

A conquista do Poder Local foi o tema da tertúlia “50 anos do poder local na Guarda: Memória, desafios e futuro” organizada esta quinta-feira pelo Município da Guarda em colaboração com a Rádio Altitude, Jornal O INTERIOR e Jornal A GUARDA, e na qual se recordaram as vitórias conseguidas com o Poder Local.

Na iniciativa estiveram o presidente da Câmara da Guarda Sérgio Costa, que deu início à sessão, moderada por Luís Baptista Martins e Albino Bárbara, que também deram o seu contributo acerca dos 50 anos do Poder Local. A sessão contou também com um momento de declamação de Emília Barbeira e dos alunos Luís Dias e Sophia Oliveira; e também um momento de pintura com as jovens Iara Correia e Lívia Silva que, no final da atividade, apresentaram as obras inspiradas nos 50 anos do Poder Local na Guarda.

O Café Concerto encheu-se para ouvir a tertúlia que contou com a participação de Abílio Curto, João de Almeida Santos, Cidália Valbom, José Igreja, José Relva, Maria José Sanches, Marta Pinheiro, Marco Relva, Alexandra Morais, Micael Costa e Pedro Monteiro. A tertúlia “50 anos do poder local na Guarda: Memória, desafios e futuro” marcou o início das comemorações dos 52 anos do 25 de Abril na Guarda.