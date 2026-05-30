Júlio Santos prepara novo mandato na concelhia do PSD da Guarda

A lista G, encabeçada por Júlio Santos, volta a garantir mais um mandato frente à concelhia social-democrata guardense, depois de, nas eleições que decorreram esta tarde, 123 votos a favor da lista em questão, 11 brancos e 34 nulos na eleição para a Comissão Política de Secção. Estavam em condições de votar 272 militantes, no entanto, dirigiram-se às urnas 168.

A mesma lista conseguiu 122 votos na eleição para a Mesa da Assembleia de Secção, ainda 13 brancos e 33 nulos.

Júlio Santos, num primeiro instante, constata que a votação foi «expressiva e mostra vitalidade do partido». Em relação à eleição que tinha acontecido a 26 de março e que foi, mais tarde, impugnada, o social-democrata nota que desta vez houve um «aumento dos votos brancos e nulos, o que representa alguma insatisfação, mas penso que estamos mais do que legitimados para iniciar um terceiro mandato».

À Delegação da Concelhia da Guarda no Congresso Nacional do Partido Social Democrata, concorreram três listas. A candidatura liderada por Ricardo Neves de Sousa, Lista A, conseguiu 34 votos, a lista liderada por Lucinda Fernandes contabilizou 36 votos, e então a Lista de Ester Amorim, G, saiu vencedora com 91 votos. A eleição contou também com 9 votos nulos e 4 brancos. Segundo o método de Hondt a lista de Ester Amorim consegue eleger dois representantes (a própria e Ivo Gonçalves) e a lista de Lucinda Fernandes elege um.