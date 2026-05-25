Alexandre Lote recandidata-se à Federação do PS da Guarda para “Abrir e Agir”

Alexandre Lote (à direita, na foto) apresentou, esta segunda-feira, a recandidatura à presidência da Federação do PS da Guarda, com a moção “Abrir e Agir”.

Será o quarto e último mandato do atual dirigente e autarca de Fornos de Algodres. As eleições estão agendadas para 19 de junho, no mesmo dia em que serão também escolhidos os novos líderes concelhios.

«Mais do que uma candidatura, trata-se de um compromisso com a abertura, a ação e a construção de um futuro melhor para o distrito da Guarda», sublinhou Alexandre Lote.

O candidato quer um partido “mais aberto à sociedade civil, mais próximo dos militantes, dos simpatizantes e de todos aqueles que acreditam num distrito da Guarda mais forte, mais participativo e mais preparado para o futuro».

Mas, «se abrir é importante, agir é determinante» em prioridades «muito concretas», como ter «um distrito mais forte (economia, emprego e qualidade de vida), mais ligado (infraestruturas físicas e digitais e acesso a oportunidades), mais preparado (serviços públicos, segurança e resposta aos riscos) e mais próspero (agricultura, habitação e futuro para quem cá vive)».

No próximo mandato, Alexandre Lote – que deverá ser candidato único – pretende ainda lutar por novas leis eleitoral e das finanças locais «mais justas e que valorizem os nossos territórios». Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.