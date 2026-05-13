Alexandre Lote recandidata-se a um novo mandato na Federação distrital

Alexandre Lote vai ser recandidato à presidência da Federação Distrital da Guarda do Partido Socialista para um mandato de mais dois anos. «Serei novamente candidato, portanto, a partir deste momento, entro em gestão corrente enquanto presidente da Federação e terei de preparar a candidatura e convencer os militantes para que, se assim for o entendimento, me renovem o contrato», afirma o recandidato a O INTERIOR.

O socialista e também presidente da Câmara Municipal de Fornos de Algodres, não esconde que o partido precisa de «reforçar a militância nas estruturas concelhias e dar apoio àqueles que estão a passar por momentos de maior dificuldade». Nos próximos dois anos de mandato, aponta Alexandre Lote, não se avistam «eleições autárquicas, nem de âmbito nacional, nem europeias nem presidenciais, portanto, estão reunidas as condições para o próximo Presidente da Federação reforçar as estruturas locais em cada um dos concelhos do distrito».

Alexandre Lote foi eleito como presidente da Federação Distrital do PS da Guarda em julho de 2020, depois do antigo presidente da Federação socialista, José Albano Marques, ter desistido. Recandidata-se agora ao quarto mandato na estrutural socialista do distrito da Guarda.