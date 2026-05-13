Academia 5 F’s estreia-se em provas federadas de Badminton

O clube guardense Academia 5 F’s participou, com dois atletas, no Torneio de Clubes Não Sénior em Badminton, que decorreu no fim de semana em Albergaria, numa organização da Associação Académica de Coimbra.

No escalão de sub19, José Prim alcançou os 16ºs de final em singulares e os quartos de final em pares mistos. Em sub15, Rodrigo Dionísio também chegou aos 16ºs de final em singulares. Foi a primeira vez que um clube da Guarda teve representação nesta modalidade em competições federadas, cumprindo um dos objetivos da Academia 5 F’s, que é «proporcionar a prática de atividades que não existiam até agora na cidade mais alta e na região», adianta o clube em comunicado enviado a O INTERIOR.