Igor Gomes é bicampeão nacional em Corrida de Montanha

O atleta guardense Igor Gomes conquistou mais um título nacional de Corrida de Montanha, desta vez na vertente “Uphill”. A competição disputou-se este sábado na Serra de São Mamede, em Portalegre.

Igor Gomes do GDC Guilhovai (Ovar), já tinha conquistado, recentemente, o título de Campeão Nacional Sub-20, também em Corrida de Montanha, na vertente “Up and Down”.

Recorde-se que o jovem atleta da Guarda conseguiu o lugar mais alto do pódio no Campeonato Nacional de Corta-Mato no escalão Sub-18, em 2025. Também alcançou o título de Vice-Campeão Nacional de Corta-Mato Escolar.