Centro Cultural da Guarda convida a comunidade para uma tarde de jogos

Este domingo a Secção de Jogos de Tabuleiro do Centro Cultural da Guarda volta a organizar um open day e convida a comunidade a participar, a partir das 15h30, nas instalações do Centro Cultural da Guarda.

A iniciativa surge com o objetivo de «dar a conhecer o universo dos jogos de mesa modernos e criar um espaço de convívio acessível a pessoas de todas as idades e níveis de experiência». A participação é gratuita e aberta tanto a jogadores habituais como a curiosos que queiram experimentar este hobby pela primeira vez.

Vão estar disponíveis vários jogos para demonstração e experimentação, entre eles: The Gathering, Terra Mystica, Avalon, Skull King, Valbara, Pixies, entre outros.