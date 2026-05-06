Fernão Joanes recebe Europeu de motocross pelo 10º ano consecutivo

O Crossódromo das Lajes, em Fernão Joanes (Guarda), vai receber pelo 10º ano consecutivo uma etapa do Europeu de motocross nas classes de EMX 65, EMX 85 e EMX Open, que será realizada pela primeira vez.
A prova vai decorrer a 23 e 24 de maio, numa organização da Associação Cultural e Recreativa (ACR) de Fernão Joanes, com o apoio do município, IPDJ, La Vie Guarda e, pela primeira vez, do Turismo do Centro, além de patrocinadores locais. A jornada foi apresentada na quinta-feira, em conferência de imprensa realizada no centro comercial guardense, onde Carlos Cruz, presidente da ACR de Fernão Joanes, realçou que será «a única prova europeia a realizar em Portugal» nas classes jovens. «Este ano, a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) Europa escolheu Fernão Joanes para lançar a categoria EMX Open, reforçando o reconhecimento do bom trabalho que temos vindo a fazer nos últimos anos com as classes mais jovens», acrescentou.
À semelhança dos anos anteriores, a organização vai manter o convite júnior, que garante entrada livre para os mais novos. Na manhã do dia 23 há treinos livres e, à tarde, realizam-se os treinos cronometrados e as mangas de qualificação. O dia de domingo começa com a “warm up” das diferentes classes em prova, seguida das primeiras provas oficiais dos pilotos mais jovens. As segundas mangas terão lugar durante a tarde. A ACR de Fernão Joanes volta a contar com a colaboração de cerca de 150 voluntários e profissionais. Para Marco Santos, presidente da Junta de Freguesia, voltar a acolher o Europeu «é motivo de grande orgulho para Fernão Joanes, pois confirma a nossa capacidade organizativa, a qualidade das nossas infraestruturas e, acima de tudo, a dedicação de uma comunidade que sabe acolher».
Já António Fernandes, vice-presidente da Câmara da Guarda, afirmou que Fernão Joanes «não é apenas um ponto no mapa, é uma das catedrais do motocross em Portugal». Também presente na conferência de imprensa, Rui Ventura, presidente do Turismo do Centro, adiantou que a competição é apoiada no âmbito da marca “Move”, criada para promover o turismo ativo e desportivo. «O Turismo do Centro apoia o Mundial de motocross em Águeda e o Europeu em Fernão Joanes, isto é coesão territorial», disse o responsável.
Fernão Joanes recebe Europeu de motocross pelo 10º ano consecutivo
