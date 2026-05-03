Sameiro é o novo campeão distrital de futsal da AF Guarda

O GD Sameiro sagrou-se campeão distrital de futsal, no sábado à noite, após vencer o GCR Casal de Cinza por 6-3 no pavilhão municpal de Manteigas. A partida foi bem disputada, com as duas equipas a darem tudo para vencer.

O Casal de Cinza inaugurou o marcador ainda não tinha decorrido o primeiro minuto, por Rafael Canilho, mas o Sameiro reagiu e chegou ao intervalo a vencer por 4-2. No segundo tempo, os visitantes ainda reduziram e tiveram duas grandes oportunidades para marcar, mas o guardião Dario Afonso segurou a vantagem da formação do concelho de Manteigas.

Na outra baliza, Nuno Cardoso também esteve em destaque ao evitar o avolumar do marcador para o Sameiro, que vinha moralizado da vitória em Casal de Cinza, há uma semana, por 4-2. Ontem, marcaram para o Sameiro Carlos Rodrigues, que bisou, Bruno Lopes, Hugo Constantino (grande penalidade), Diogo Santos e Carrilho. Pelo Casal de Cinza, Rafael Canilho, que bisou, e Alexandre Charro.

No final, Luís Brás, presidente da Associação de Futebol da Guarda, entregou o troféu aos vencedores, que tiveram direito a guarda de honra do Casal de Cinza.