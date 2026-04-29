Patrício Castro e Joana Cândido vencem Corrida da Liberdade em Trancoso

Patrício Castro e Joana Cândido foram os grandes vencedores da IIª edição da Corrida da Liberdade, realizada no sábado em Trancoso, e que contou com a participação de mais de 240 atletas.

Em masculinos, o corredor da Proevents cumpriu os 10 quilómetros do percurso urbano em 37m21s, enquanto a atleta da equipa Nuno Costa cortou a meta em 42m34s. Integrada nas comemorações dos 52 anos da Revolução dos Cravos, a prova de estrada decorreu pelas ruas do centro histórico da cidade de Bandarra. A organização é do município em colaboração com o Grupo Desportivo local e o apoio da Associação de Atletismo da Guarda. Os cinco primeiros classificados receberam prémios monetários, sendo que os vencedores, masculinos e femininos, tiveram direito a 200 e 150 euros, respetivamente. A organização entregou ainda troféus aos três primeiros classificados e medalhas a todos os participantes.