Atletas da CERCIG medalhados no Mundial de Kempo

Dois atletas da CERCIG (Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados) foram premidos no Mundial de Kempo adaptado, que decorreu na Turquia, na semana passada. Um deles, o Emanuel conquistou uma medalha de ouro e duas de bronze, e o outro, Sérgio, conseguiu uma medalha de prata e duas de bronze.

A CERCIG expressa «profundo orgulho» pelos atletas e sublinha que, mais do que «medalhas, estes resultados refletem o trabalho, o esforço diário e a vontade de nunca desistir. São um exemplo para todos nós e uma prova viva de que, com dedicação, não há limites».

Acompanhados pelos técnicos Susana Sá e Marco Loureiro, os atletas integraram a comitiva portuguesa presente no Mundial de Kempo. A escola de kempo adaptado da CERCIG integra a AEMA – Associação Ell-Cid Martial Arts Academy, bem como a Federação Portuguesa Lohan Tao Kempo.