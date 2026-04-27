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GNR deteve homem de 30 anos por tráfico de estupefacientes no concelho da Guarda

27 Abril, 2026
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Escrito por Luís Martins

A GNR da Guarda deteve um homem de 30 anos por tráfico de estupefacientes no concelho e apreendeu 37 doses de haxixe.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o suspeito foi detido no sábado durante uma ação de patrulhamento e fiscalização rodoviária. «Os militares abordaram um veículo ligeiro de passageiros e detetaram um forte odor a produto estupefaciente proveniente do interior da viatura. No decorrer da ação foram detetadas substâncias estupefacientes na posse do suspeito», refere a GNR em comunicado enviado a O INTERIOR.

Na altura, os militares apreenderam 37 doses de haxixe, uma dose de liamba, 2.710 euros em numerário e um telemóvel. O detido foi constituído arguido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Guarda.

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