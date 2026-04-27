Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior renova acreditação do IPG por mais seis anos

A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior renovou a acreditação institucional do Instituto Politécnico da Guarda, por mais seis anos, o período máximo e, neste caso, sem condições, que reconheceu «existir um sólido compromisso por parte do IPG com a continuidade do trabalho no sentido da implementação da Cultura de Qualidade».

Para o presidente da instituição de ensino guardense, Joaquim Brigas, este «reconhecimento constitui uma validação inequívoca da qualidade do nosso projeto educativo, científico e organizacional e reflete o empenho contínuo de toda a comunidade na promoção de elevados padrões de ensino, de investigação e de serviço à sociedade, valorizando a comunidade regional».

A A3ES é a entidade pública responsável por avaliar e acreditar as instituições de ensino superior e os cursos em Portugal. Fundada em 2007, funciona como uma «fundação independente para garantir a qualidade, alinhando o ensino superior português com os padrões europeus».