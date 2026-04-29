Ouro, prata e bronze para atletas da CERCIG no Mundial de Kempo

Dois atletas da CERCIG (Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda) subiram ao pódio do Mundial de Kempo adaptado, que terminou em Antalaia (Turquia) no domingo.

Emanuel Santinho conquistou uma medalha de ouro e duas de bronze, enquanto Sérgio Miguel obteve uma medalha de prata e duas de bronze. Acompanhados pelos técnicos Susana Sá e Marco Loureiro, os dois atletas integraram a seleção de Portugal que participou na prova iniciada a 20 de abril. A CERCIG expressa «profundo orgulho» pelo desempenho dos seus utentes e realça que, «mais do que medalhas, estes resultados refletem o trabalho, o esforço diário e a vontade de nunca desistir. São um exemplo para todos nós e uma prova viva de que, com dedicação, não há limites». A escola de kempo adaptado da CERCIG integra a AEMA – Associação Ell-Cid Martial Arts Academy, bem como a Federação Portuguesa Lohan Tao Kempo.