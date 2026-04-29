“Miradouros do Côa” garante financiamento de 395 mil euros

O município de Pinhel garantiu esta semana um financiamento de 395 mil euros para o projeto dos “Miradouros do Côa”, no âmbito de uma candidatura aprovada na linha “Crescer Turismo”.

O contrato de financiamento foi formalizado na segunda-feira, na CCDR Alentejo, em Évora. O empreendimento obteve uma comparticipação de 80 por cento, para um investimento global que ronda os 495 mil euros. O projeto prevê a criação de três novos miradouros, estrategicamente localizados ao longo da Grande Rota do Vale do Côa, nomeadamente em Monte Meão (Quinta Nova), Bogalhal Velho e Vale de Madeira. «Este investimento constitui uma aposta significativa na valorização do território, com o objetivo de reforçar a atratividade turística do concelho de Pinhel, dinamizar a economia local e promover a coesão territorial», adianta a autarquia em comunicado enviado a O INTERIIOR.

Os “Miradouros do Côa” ficarão acessíveis por percursos pedestres e integram o projeto “Ver e Sentir o Falcão”, que enquadra também a “Falcoaria Real de Pinhel”, que está situada junto ao castelo e foi inaugurada a 25 de agosto de 2024. Este espaço destina-se à criação e treino de aves de rapina e funcionará numa parceria com o falcoeiro Paulo Martinho, com espetáculos e interações com falcões e outras aves, mediante as solicitações do público.