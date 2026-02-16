Unidade de Engarrafamento de Água (antiga Glaciar), em Manteigas, vendida por 3,4 milhões de euros

A Unidade de Engarrafamento de Água (antiga Glaciar), em Manteigas, foi vendida, num leilão «muito concorrido», segundo o presidente da Câmara Municipal de Manteigas, que adianta também que o negócio rondou os «3,4 milhões de euros». O edifício está localizado na Estrada da Lapa e, para Flávio Massano é uma «prova do potencial do território e de um futuro com mais investimento».

Durante vários anos, a Água Glaciar foi reconhecida como uma das melhores águas engarrafadas do mundo, no entanto, em 2019 a engarrafadora fechou portas, deixando trabalhadores sem indemnização e desativando a unidade produtiva em Manteigas.

O autarca local foi contactado pelo Jornal O INTERIOR, mas ainda não foi possível obter mais declarações.