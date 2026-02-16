27 pessoas realojadas em Fornos de Algodres depois das tempestades

27 pessoas, moradores do Bairro do Ténis, em Fornos de Algodres, tiveram de ser realojadas depois dos danos causados pelas tempestades das últimas semanas. No domingo, 8 de fevereiro, as casas do Bairro do Ténis foram afetadas pelas chuvas que inundaram várias casas. Os moradores tentaram resolver os danos em conjunto com a autarquia, mas nesta sexta-feira percebeu-se que a segurança do edifício estava comprometida, pelo que a autarquia fornense decidiu retirar as 27 pessoas das suas casas por precaução.

Alexandre Lote, presidente da Câmara Municipal da localidade, explica que já há uma empresa contratada para reparar o edifício o «mais breve possível», sabendo de antemão que o problema foi provocado por «deslizamentos de terra que deixaram os pilares da habitação à mostra».

Das 27 pessoas, sete ficaram em casa de familiares e as restantes 20 foram alojadas numa unidade hoteleira. Notar que há quatro crianças menores de 10 anos entre os moradores realojados.