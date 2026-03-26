Câmara de Foz Côa cria novo museu do território com investimento de um milhão de euros

A vereadora com o pelouro da Cultura, Ana Filipe, disse que já foi publicado em “Diário da República” o primeiro procedimento para aquisição de serviços para a requalificação do Museu da Casa Grande de Freixo de Numão, no valor de 75 mil euros, destinado à organização do espólio museológico. Este primeiro procedimento para a aquisição de serviços é dirigido para a requalificação e restauro das peças do acervo, inventariação e acondicionamento do espaço museológico em mobiliário adequado para a sua conservação e controlo ambiental. «É o primeiro procedimento concursal no total de seis que serão lançados ainda no decurso deste mês, que vão ultrapassar mais de um milhão de euros. Os restantes estão para sair a breve prazo», acrescentou a vereadora social-democrata.

Segundo Ana Filipe, o município de Vila Nova de Foz Côa adquiriu estes dois imóveis com o objetivo de criar um novo museu do território para ser integrado na rede museológica da Comunidade intermunicipal (CIM) do Douro, para valorizar o território e criar uma exposição permanente. «Vamos ainda requalificar e alterar o conteúdo museológico destes dois imóveis para que, no seu conjunto, deem lugar a um museu que albergue o espólio recolhido e a recolher na Estação Arqueológica do Prazo, Castelo Velho, Romancil, Zimbro ou da Castanheira do Vento», disse. Outro dos objetivos do projeto é a criação de um centro de estudos dedicado à investigação histórica e arqueológica.

A cronologia do novo museu vai desde a pré-história até à Idade Média, passando por outros períodos das vivências das populações desta região.

A Casa Grande de Freixo de Numão é um palácio barroco, do século XXII, um exemplo da arquitetura oitocentista. Desde janeiro de 2025 que o Museu da Casa Grande de Freixo de Numão passou oficialmente a integrar a gestão direta do município de Vila Nova de Foz Côa, depois de anos sob a responsabilidade da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Freixo de Numão. Com esta transição, a autarquia assume a tutela de um dos equipamentos culturais mais relevantes do concelho, com o objetivo de garantir maior estabilidade institucional, assegurar a continuidade do trabalho de preservação, investigação e divulgação do património arqueológico da região.