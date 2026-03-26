Sousa Martins é tema de “Conversa Aberta” no Museu da Guarda

O Museu da Guarda e a Secção Sub-regional da Ordem dos Médicos realizam, esta quinta-feira (18 horas), uma “Conversa Aberta” sobre médicos ilustres na Guarda que será dedicada a José Tomás de Sousa Martins (1843-1897).

Sousa Martins foi um dos principais impulsionadores da construção do ex-sanatório da cidade mais alta, que viria a ter o seu nome. “Para a Guarda vieram milhares de doentes que procuravam aqui a cura da tuberculose. Numa cidade que não esquece o homem, o médico e o cientista, permanece a devoção popular e a afirmação, a muitas vozes, da sua influência espiritual”, lembram os organizadores.

Com entrada gratuita, a sessão decorre no auditório do Museu da Guarda e tem como palestrante Hélder Sequeira, investigador da historiografia regional.