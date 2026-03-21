Pastorícia, sanidade animal e sustentabilidade do território em debate na feira do queijo de Fornos de Algodres

A pastorícia, a sanidade animal e a sustentabilidade do território foi o tema de uma sessão técnica, na manhã deste sábado, na feira do queijo Serra da Estrela de Fornos de Algodres.

Participaram Bruno Costa, vice-presidente da Câmara de Fornos de Algodres; Miguel Miranda, da ANCOSE – Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela; Diana Valente, da Associação de Jovens Agricultores de Portugal; Paulo Mota, da Estrelacoop – Cooperativa dos Produtores de Queijo Serra da Estrela; e dois jovens produtores de queijo de Fornos de Algodres, Ana Patrícia Martins e Sérgio Lopes.

A sessão foi moderada por Luís Baptista-Martins, diretor de O INTERIOR e da Rádio Altitude. A 47ª Feira do Queijo Serra da Estrela de Fornos de Algodres prossegue até amanhã, no mercado municipal da vila fornense, sob o mote “O melhor queijo do mundo espera por si”.