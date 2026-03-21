Sp. Covilhã regressa às vitórias na Liga 3

O Sporting da Covilhã regressou às vitórias, este sábado, na sexta jornada da fase de manutenção/descida da Liga 3.
Após duas derrotas consecutivas nos últimos jogos, os serranos foram ganhar 2-1 na visita ao 1º Dezembro, em Sintra, com golos marcados aos 2′ e 50, por Jailson. Os locais reduziram aos 82′, por Diogo Ferreira. A vitória tira os covilhanenses da zona despromoção, mas qualquer deslize pode ser fatal, pois apenas três pontos separam os “leões da Serra” (4º classificados) do adversário desta tarde (5º).
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