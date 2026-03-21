Liga de Bombeiros decidiu, na Guarda, pedir reuniões «urgentes» ao Presidente da República e primeiro-ministro

O Conselho Nacional (CN) da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) aprovou, hoje, na Guarda, um manifesto onde solicita audiências urgentes ao Presidente da República e ao primeiro-ministro para lhes dar conta das dificuldades «sentidas no imediato» pelos voluntários.

A reunião decorreu no salão nobre do quartel dos Voluntários Egitanienses. No manifesto exige-se «a imediata renegociação» com o Ministério da Saúde do acordo com o INEM e a revisão da tabela do transporte de doentes não urgentes. Tendo em conta o aumento galopante do preço dos combustíveis, os bombeiros temem que «sem um apoio imediato do Governo e dos partidos políticos com assento parlamentar, as associações correm sérios riscos de comprometer as suas capacidades financeiras e, consequentemente, a resposta operacional no socorro aos cidadãos».

O manifesto solicita ainda ao ministro da Administração Interna que determine à ANEPC a apresentação de um programa nacional de apoio ao voluntariado de acordo com as suas atribuições, em estreita ligação com a LBP.

O Conselho Nacional volta a reunir no dia 18 de abril, em Ponte de Sor, para «tomar decisões sobre medidas mais firmes». Antes da reunião, a Liga distinguiu Álvaro Guerreiro, antigo presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Egitanienses, Fábio Pinto, atual dirigente, e Marco Lucas, comandante dos voluntários da Guarda, com a atribuição da medalha dos 630 anos dos Bombeiros.