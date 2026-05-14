Egitúnica comemora 30 anos com jantar no Café Concerto do TMG

Esta quarta-feira, 13 de maio, a Egitúnica – Tuna Feminina do Instituto Politécnico da Guarda comemora 30 anos de existência, e as comemorações estão agendadas para o próximo sábado à tarde, a partir das 18h30, no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda onde se vai realizar um Jantar de Gala que vai juntar atuais e antigos membros da Egitúnica, nomeadamente os fundadores da mesma.

A participação no jantar é aberta a toda a comunidade, tendo associado um custo de 30 euros por pessoa, sendo que a noite vai contar com uma receção com passadeira vermelha e momentos de convívio e celebração.

Neste momento a Egitúnica está a passar por um momento de reestruturação, segundo conta Beatriz Martins, presidente da direção da Egitúnica, que desvenda que o grupo tem um «ensaiador novo, estamos a mudar as músicas, reportório e construir uma atuação do zero, completamente nova e diferente daquilo que existia». Uma reestruturação que a presidente da Egitúnica espera que esteja pronta no início do próximo ano lectivo.

A Egitúnica foi fundada em 1996. Participou em festivais de tunas femininas, arrecadando prémios de “Melhor Porta-Estandarte”, “Melhor Pandeireta”, “Melhor Instrumental”, “Melhor Passe Calles”, “Melhor Solista” e “Tuna Mais Tuna”. Organiza, desde 2019, o Festival Ribeirinha – Festival de Tunas Femininas da Guarda.