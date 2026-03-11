Sociedade

Rita Figueiredo pede ao Bispo um padre a tempo inteiro para a ULS da Guarda

11 Março, 2026
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Escrito por Sofia Pereira

A presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Guarda, Rita Figueiredo, pediu ao bispo da Guarda, D. José Miguel Pereira, que «o padre João, nosso capelão, passe a ser Capelão a tempo inteiro».

A dirigente do CA da ULS da Guarda nota que a presença do Padre João é uma «das melhores coisas que temos tido nos últimos tempos para os utente, o apoio espiritual que o padre João tem prestado aos nossos utentes. Nós tratamos do corpo e da saúde das pessoas, e o Padre João é o profissional que entra para tratar do espírito».

Ao pedido de Rita Figueiredo, o Bispo da Guarda responde que «existe esta possibilidade se conseguir libertar o Padre João de outros locais onde ele é administrador paroquial». Ainda assim o prelado adianta que esta situação até já tinha sido «conversada com o padre em questão», pelo que se e quando for possível o Padre João poderá dedicar-se a tempo inteiro aos utentes dos hospitais da ULS da Guarda.

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Sofia Pereira

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2 Comentários

  • Percebi bem o que pretende: um comentário elegante, agradecido à Dra. Rita e ao mesmo tempo muito justo para com o Padre João, valorizando aquilo que ele deu às freguesias e em especial a Escalhão.

    Um justo agradecimento à Dra. Rita por reconhecer o valor de quem, todos os dias, leva conforto humano e espiritual a quem mais precisa.
    O Padre João Rui Carrola é, de facto, um sacerdote excecional. Nas nossas terras deixou muito mais do que celebrações: deixou presença, dedicação e um coração sempre disponível para as pessoas.
    Em Escalhão guardamos por ele uma profunda gratidão.

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