Rita Figueiredo pede ao Bispo um padre a tempo inteiro para a ULS da Guarda

A presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Guarda, Rita Figueiredo, pediu ao bispo da Guarda, D. José Miguel Pereira, que «o padre João, nosso capelão, passe a ser Capelão a tempo inteiro».

A dirigente do CA da ULS da Guarda nota que a presença do Padre João é uma «das melhores coisas que temos tido nos últimos tempos para os utente, o apoio espiritual que o padre João tem prestado aos nossos utentes. Nós tratamos do corpo e da saúde das pessoas, e o Padre João é o profissional que entra para tratar do espírito».

Ao pedido de Rita Figueiredo, o Bispo da Guarda responde que «existe esta possibilidade se conseguir libertar o Padre João de outros locais onde ele é administrador paroquial». Ainda assim o prelado adianta que esta situação até já tinha sido «conversada com o padre em questão», pelo que se e quando for possível o Padre João poderá dedicar-se a tempo inteiro aos utentes dos hospitais da ULS da Guarda.