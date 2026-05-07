Freguesia da Guarda entregou apoios à natalidade a 15 famílias

A Junta de Freguesia da Guarda entregou, na segunda-feira, vouchers de apoio à natalidade a 15 famílias. A medida destina-se a incentivar «a chegada de novos membros à comunidade da Freguesia da Guarda», refere a autarquia presidida por Carlos Chaves Monteiro (PSD).

Podem beneficiar deste apoio, que consiste na compra de artigos nas farmácias e parafarmácias da Guarda, os agregados familiares com crianças nascidas a partir de 1 de junho de 2024 e crianças legalmente adotadas até à idade de 3 anos.