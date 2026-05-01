Pacote laboral na mira do 1º de Maio na Guarda

Uma centena de pessoas assinalou, esta sexta-feira, o Dia do Trabalhador nas ruas da Guarda, manifestando-se contra o pacote laboral, numa iniciativa da União de Sindicatos da Guarda, afeta à CGTP-IN.

A manifestação saiu do Largo da Misericórda e terminou na Alameda de Santo André ao som de palavras de ordem como “não vamos desistir, o pacote é para cair”, “o pacote laboral só interessa ao capital” ou “o custo de vida aumenta e o povo não aguenta”.

Na Alameda, José Pedro Branquinho, presidente da União de Sindicatos, foi um dos oradores para dizer que este 1º de Maio «é o último grito contra o pacote laboral». O dirigente apelou também à mobilização dos trabalhadores para participarem na greve geral de 3 de junho, anunciada hoje pelo secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira.