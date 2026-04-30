Sociedade

Ministro da Educação visitou Secundária Afonso de Albuquerque

30 Abril, 2026
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Escrito por Luís Martins

O ministro da Educação e Ensino Superior, Fernando Alexandre, visitou, hoje, a Escola Secundária Afonso de Albuquerque, na Guarda, onde disse ter encontrado «bons exemplos» educativos e instalações  que «a maior parte dos países mais ricos não têm».

No Liceu, como é conhecido o estebelecimaneo de ensino, o governante conheceu também «alunos fantásticos». Fernando Alexandre participou depois numa reunião com os presidentes e e vereadores com os pelouros da Educação das Câmaras da Comunidade Intermunicipal da Região Beiras e Serra da Estrela para se enteirar de projetos e necessidades das autarquias da região.

À tarde, vai participar na cerimónia solene do 40º aniversário da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.

 

 

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