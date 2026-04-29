CIMRBSE faz reconhecimento público de antigo comandante Sub-regional da ANEPC

A Comunidade Intermunicipal da Região Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE) expressou o seu público reconhecimento ao comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, António Fonseca, recentemente aposentado após mais de 30 anos de serviço.

«Ao longo do exercício do seu cargo, destacou-se pela permanente disponibilidade, espírito de colaboração e proximidade institucional, tendo sido um parceiro relevante da CIMRBSE na prossecução de objetivos comuns em prol da segurança e proteção das populações da região», é referido numa nota enviada a O INTERIOR. A Comunidade Intermunicipal acrescenta que, «num contexto particularmente exigente, marcado pela reorganização do sistema de proteção civil, a sua atuação contribuiu de forma significativa para o reforço da articulação entre entidades e para a consolidação de uma resposta mais integrada e eficaz no território».