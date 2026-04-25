Sociedade

52º aniversário da “Revolução dos Cravos” comemorado na Guarda (fotogaleria)

25 Abril, 2026
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Escrito por Carlos Gomes

O ponto alto das comemorações, na cidade da Guarda, do 52º aniversário da “Revolução dos Cravos” começou com a alvorada, seguida do hastear da bandeira e da representação “Abril de 1976, com referência ao antigo Regimento de Infantaria-RI 12”. Na Sala António de Almeida Santos, a sessão comemorativa da “Revolução dos Cravos” contou com a presença do secretário de Estado da Administração Local, Silvério Regalado e do presidente da CCDR Centro, José Ribau Esteves. (com fotogaleria)

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