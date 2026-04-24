Greve dos magistrados do Ministério Público adia audiências no Tribunal da Guarda

A Greve dos magistrados do Ministério Público adiou, esta sexta-feira, quatro audiências, para além de outras diligências, no Tribunal da Guarda.

Os magistrados do Ministério Público cumprem hoje uma greve nacional convocada pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), numa paralisação que visa contestar as atuais regras do concurso anual de colocação de procuradores, conhecido como “movimento”.

A greve foi convocada para exigir que o próximo movimento anual reverta a acumulação de áreas funcionais atribuídas aos magistrados, modelo que o sindicato considera «prejudicial à especialização e agravador da sobrecarga de trabalho nas comarcas».

A paralisação nacional foi anunciada em 6 de abril pelo SMMP, em conferência de imprensa, e, dois dias mais tarde, o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) rejeitou duas propostas que iam ao encontro do que o sindicato liderado pretendia para o atual concurso de colocações, a vigorar a partir de setembro deste ano.