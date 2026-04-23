Faleceu o ator Rui Nuno, que integrou grupo fundador do Aquilo Teatro

O ator Rui Nuno, que pertenceu ao grupo fundador do Aquilo Teatro, da Guarda, faleceu esta madrugada, em casa, em Évora, vítima de doença prolongada.

Desde 1988 que trabalhava no Centro Dramático de Évora (Cendrev) desde 1988. Natural do concelho do Fundão, Rui Nuno tinha 64 anos e veio para a Guarda estudar no então Liceu Nacional, atual Secundária Afonso de Albuquerque, altura em que conheceu Américo Rodrigues, António Godinho e Élia Fernandes.

Além de ator, Rui Nuno destacou-se também como encenador em projetos do Cendrev, caso as peças “Antes de Começar”, de Almada Negreiros, e “História Breve da Lua”, de António Gedeão, adiantou a companhia eborense.

Colaborou com várias estações de rádio, participou em projetos de audiovisual, incluindo cinema e narração, acrescentou o Cendrev.

Ao longo da carreira, Rui Nuno colaborou com as companhias teatrais GICC – Teatro das Beiras, a Bruxa Teatro, Companhia do Teatro Nacional D. Maria II, A Escola da Noite, Centro Andaluz de Teatro ou Piccolo Teatro da Catania, entre outras.