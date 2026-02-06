Maria do Carmo Neves, uma das mulheres mais ricas de Portugal, é da Miuzela do Côa (Almeida)

Maria do Carmo Neves, natural da Miuzela do Côa (Almeida), é a 23ª mais rica de Portugal, segundo a lista elaborada pela revista “Forbes” Portugal na edição de dezembro/ janeiro.

Com um património empresarial, avaliado em cerca de 623 milhões de euros, a empresária é co-fundadora e acionista do Grupo Tecnimede. A fortuna de Maria do Carmo Neves cresceu face a 2024, ano em que ocupava o 38º lugar na lista anual da publicação, dedicada aos maiores patrimónios nacionais, que justifica esta subida com os bons resultados da empresa farmacêutica devido à valorização daquele setor.

Maria do Carmo Neves cofundou a Tecnimede em 1980 com o marido, Jorge Ruas da Silva, médico de formação, que faleceu em 2022. De acordo com a “Forbes” Portugal, o grupo Tecnimede cresceu «de forma acelerada» nos últimos anos, com as exportações – para mais de 100 países – a repersentarem mais de 50 por cento das receitas.

Sediado em Sintra, o grupo, que emprega cerca de 750 pessoas, é constituído por oito empresas que trabalham desde a investigação e desenvolvimento de medicamentos até à produção, passando pela comercialização e distribuição. Do seu portfólio constam 440 patentes concedidas.

A Tecnimede possui duas fábricas próprias, em Portugal e Marrocos, e um centro de Investigação e Desenvolvimento.