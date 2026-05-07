NERGA assinala 42 anos com conferência de Nadim Habib

O NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda está a comemorar 42 anos e realiza esta noite um jantar-conferência cujo orador é Nadim Habib, professor da reputada Nova School of Business and Economics (Nova SBE) e referência nacional e internacional em inovação, estratégia e transformação organizacional.

Ao longo da carreira, Nadim Habib tem apoiado empresas e líderes a antecipar tendências e a criar valor num mundo em constante mudança. A iniciativa junta cerca de 300 empresários e associados do NERGA na Quinta de Santo António, em Maçaínhas (Guarda).

O Núcleo Empresarial da Região da Guarda foi constituído em 1984, por iniciativa de um grupo de empresários do distrito da Guarda com o apoio da AIP – Associação Industrial Portuguesa. Atualmente presidido por Orlando Faísca, o NERGA conta com 640 empresas associadas de todos os setores de atividade.

«Promover a competitividade das empresas da região da Guarda, incentivar a inovação, internacionalização, cooperação empresarial e o empreendedorismo, contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da região e aumentar os níveis de qualificação e as competências dos recursos humanos», são os objetivos que norteiam a atividade do NERGA.