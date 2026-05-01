Gasóleo sobe 10 cêntimos e gasolina 6,5 cêntimos na próxima semana

Os preços dos combustíveis voltam a subir na próxima segunda-feira com o gasóleo simples a aumentar em média 10 cêntimos por litro e a gasolina 95 a encarecer 6,5 cêntimos.

As previsões do aumento dos preços foram cedidas à Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Além disso, as descidas extraordinárias das taxas do ISP que o Governo tem vindo a aprovar poderão também baixar os valores previstos.