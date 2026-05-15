Luís Montenegro em Foz Côa dia 22 de maio

O primeiro-ministro irá estar em Vila Nova de Foz Côa, no próximo dia 22 de maio, para presidir à abertura do 13º Festival dos Vinhos do Douro Superior, pelas 17h00. Luís Montenegro abrirá o certame, que vai decorrer entre 22 e 24 de maio, no pavilhão da Expocôa.

A grande novidade deste ano é o 1º Concurso de Azeites, que está agendado para a manhã de sábado.

Para além dos vinhos e do azeite, os três dias contam com a presença de produtos regionais, nomeadamente com o os principais produtores de vinho do Douro Superior.

A animação contará na sexta-feira com o músico e compositor brasileiro Maninho e a noite de sábado contará com Pedro Abrunhosa.

O Festival dos Vinhos do Douro Superior é um dos maiores eventos vínicos nacionais, promovendo a excelência dos vinhos da região, a gastronomia, a cultura e o território.